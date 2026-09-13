Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710607
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Характеристики
Бренд
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
290
Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B)
Зарядное устройство UGREEN X688 мощностью 100 Вт поддерживает самые популярные протоколы быстрой зарядки. Устройство выполнено на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечивает более стабильную зарядку, более эффективное охлаждение и меньший размер по сравнению с традиционными зарядными устройствами.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство UGREEN X688 мощностью 100 Вт поддерживает самые популярные протоколы быстрой зарядки. Устройство выполнено на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечивает более стабильную зарядку, более эффективное охлаждение и меньший размер по сравнению с традиционными зарядными устройствами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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