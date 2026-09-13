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Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B)

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Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710607
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
290

Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B)

Зарядное устройство UGREEN X688 мощностью 100 Вт поддерживает самые популярные протоколы быстрой зарядки. Устройство выполнено на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечивает более стабильную зарядку, более эффективное охлаждение и меньший размер по сравнению с традиционными зарядными устройствами.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Ugreen X688 Gray (45515B)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство UGREEN X688 мощностью 100 Вт поддерживает самые популярные протоколы быстрой зарядки. Устройство выполнено на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечивает более стабильную зарядку, более эффективное охлаждение и меньший размер по сравнению с традиционными зарядными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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