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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black

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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 1
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 2
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 3
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 4
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 5
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 6
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 7
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 8
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 9
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 10
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 11
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 12
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 13
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 14
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 15
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 16
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 17
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 18
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
5
Количество USB-A
1
Количество USB-C
4
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
300
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 18
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656726
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
5
Количество USB-A
1
Количество USB-C
4
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
300
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
28
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х11
Вес, г.
45

Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black

Сетевое зарядное устройство Ugreen CD333 серого цвета обеспечивает мощность зарядки до 300 Вт. Показатель позволяет с высокой скоростью заряжать аккумуляторы любой емкости. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и другой портативной техники. В устройстве реализованы 5 портов USB – 4 Type-C и Type-A. Сетевое ЗУ Ugreen CD333 подключается к розетке без кабеля. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Apple PD, Battery Charging 1.2, HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery 3.1, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 и Samsung Adaptive Fast Charging. Предусмотрены 3 вида защиты – от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD333-90903B Nexode 300W GaN EU Black




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
5
Количество USB-A
1
Количество USB-C
4
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
300
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
28
Развернуть
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD333 серого цвета обеспечивает мощность зарядки до 300 Вт. Показатель позволяет с высокой скоростью заряжать аккумуляторы любой емкости. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и другой портативной техники. В устройстве реализованы 5 портов USB – 4 Type-C и Type-A. Сетевое ЗУ Ugreen CD333 подключается к розетке без кабеля. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Apple PD, Battery Charging 1.2, HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery 3.1, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 и Samsung Adaptive Fast Charging. Предусмотрены 3 вида защиты – от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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