Top.Mail.Ru
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 1
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 2
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 3
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 4
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
67
  • Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 2
  • Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 3
  • Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 4
  • Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722731
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
262

Описание товара Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)

Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)

Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
67
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводное зарядное устройство Baseus BS-W540 Cosmic Black (P10276800123-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...