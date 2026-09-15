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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914)

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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 1
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 2
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 3
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 4
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 5
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 6
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 7
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 8
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 9
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 10
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 11
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 12
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 13
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 14
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 15
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 16
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 17
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 18
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
6
Количество USB-A
2
Количество USB-C
4
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
200
Выходное напряжение (мин), В
4.5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 18
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656721
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
6
Количество USB-A
2
Количество USB-C
4
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
200
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х12х5
Вес, г.
120

Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914)

Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это высокопроизводительное решение для полноценной и быстрой подзарядки множества устройств одновременно. Это сетевое зарядное устройство обладает суммарной выходной мощностью в 200 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю подзарядку благодаря поддержке технологии быстрой зарядки. С его помощью вы сможете подключить до шести устройств одновременно, благодаря наличию шести USB выходов, что делает это устройство идеальным для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Зарядное устройство Ugreen гарантирует надежность и безопасность, сохраняя ваши устройства защищенными от перегрева и перегрузки по току. Сочетая в себе современные технологии и элегантный дизайн, зарядное устройство Ugreen станет полезным дополнением к вашему набору мобильных аксессуаров.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
6
Количество USB-A
2
Количество USB-C
4
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
200
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это высокопроизводительное решение для полноценной и быстрой подзарядки множества устройств одновременно. Это сетевое зарядное устройство обладает суммарной выходной мощностью в 200 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю подзарядку благодаря поддержке технологии быстрой зарядки. С его помощью вы сможете подключить до шести устройств одновременно, благодаря наличию шести USB выходов, что делает это устройство идеальным для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Зарядное устройство Ugreen гарантирует надежность и безопасность, сохраняя ваши устройства защищенными от перегрева и перегрузки по току. Сочетая в себе современные технологии и элегантный дизайн, зарядное устройство Ugreen станет полезным дополнением к вашему набору мобильных аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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