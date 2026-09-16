Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
голубой
Суммарная выходная мощность
25
Сила выходного тока, А
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722599
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Характеристики
Бренд
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
голубой
Суммарная выходная мощность
25
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
350
Описание товара Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B)
Беспроводное зарядное устройство UGREEN W752 2-в-1 (Qi2.2, 25 Вт) — это современная и практичная док-станция, созданная для одновременной и быстрой зарядки ваших устройств Apple. Компактная, мощная и безопасная — она идеально подходит для дома, офиса или путешествий.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
голубой
Суммарная выходная мощность
25
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Беспроводное зарядное устройство UGREEN W752 2-в-1 (Qi2.2, 25 Вт) — это современная и практичная док-станция, созданная для одновременной и быстрой зарядки ваших устройств Apple. Компактная, мощная и безопасная — она идеально подходит для дома, офиса или путешествий.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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