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Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A)

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Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A) - фото 1
Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A) - фото 2
Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
67
Сила выходного тока, А
2
  • Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A) - фото 1
  • Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A) - фото 2
  • Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632245
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Адаптер
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
67
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х12
Вес, г.
400

Описание товара Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A)

Адаптер питания USB?C мощностью 67 Вт позволяет быстро и эффективно заряжать устройство дома, в офисе или в пути. Он совместим со множеством устройств и зарядных кабелей USB?C. Apple рекомендует использовать этот адаптер питания для зарядки MacBook Pro 13 дюймов (модели 2016 года и новее) и MacBook Pro 14 дюймов с чипом Apple M1 Pro. Зарядный кабель продаётся отдельно.

Отзывы о товаре Адаптер питания Apple USB-C 67W (MKU63ZM/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Адаптер
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
67
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания USB?C мощностью 67 Вт позволяет быстро и эффективно заряжать устройство дома, в офисе или в пути. Он совместим со множеством устройств и зарядных кабелей USB?C. Apple рекомендует использовать этот адаптер питания для зарядки MacBook Pro 13 дюймов (модели 2016 года и новее) и MacBook Pro 14 дюймов с чипом Apple M1 Pro. Зарядный кабель продаётся отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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