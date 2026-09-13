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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00)

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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
100
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710106
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
270

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00)

Быстрое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro Fast Charger 100W вместо кремния он использует энергию нитрида галлия GaN – полупроводниковый материал, который не только повышает эффективность процесса зарядки, но также требует гораздо меньше энергии и занимает минимальное количество места. Поэтому он идеально подходит для мобильного использования, в том числе на работе или во время путешествий по всему миру. Совместим с розетками по всему миру, где стандарты напряжения варьируются от 100 до 240 В. Инновационная технология охлаждения BCT и быстрая зарядка BPS 3.0 – это функции, которые производитель предлагает пользователям зарядных устройств. Хотя мощность зарядки очень высока, а время процесса зарядки сокращено до минимума, риск перегрева или повреждения оборудования отсутствует.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 100W EU Cluster Black (P10162705112-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro Fast Charger 100W вместо кремния он использует энергию нитрида галлия GaN – полупроводниковый материал, который не только повышает эффективность процесса зарядки, но также требует гораздо меньше энергии и занимает минимальное количество места. Поэтому он идеально подходит для мобильного использования, в том числе на работе или во время путешествий по всему миру. Совместим с розетками по всему миру, где стандарты напряжения варьируются от 100 до 240 В. Инновационная технология охлаждения BCT и быстрая зарядка BPS 3.0 – это функции, которые производитель предлагает пользователям зарядных устройств. Хотя мощность зарядки очень высока, а время процесса зарядки сокращено до минимума, риск перегрева или повреждения оборудования отсутствует.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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