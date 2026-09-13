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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101)

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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713954
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Характеристики

Бренд
Baseus
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
322

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101)

С Baseus GaN3 Pro Fast Charger Adapter 2C + 2U, Вы имеете 4 функциональных порта и вы можете заряжать устройства с мощностью 100 Вт. Зарядные устройства GaN доступны в нескольких сериях с разными портами. Эта третья серия имеет два порта USB и два порта для быстрой зарядки Type-C. Корпус этого зарядного устройства имеет размеры 85.6 ? 40.7 ? 37.8 мм и весит около 295 граммов. Головка зарядного устройства Baseus GaN3 Pro изготовлена из материала ПК и обладает хорошей прочностью. Кроме того, в отличие от зарядных устройств предыдущей серии GaN, этот продукт имеет 1,5-метровый кабель, подключенный к вилке, а не напрямую к источнику питания. На этом зарядном устройстве мы видим 4 порта, два из которых - Type-C, а два других - USB.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro 100W Black (CCGP000101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
С Baseus GaN3 Pro Fast Charger Adapter 2C + 2U, Вы имеете 4 функциональных порта и вы можете заряжать устройства с мощностью 100 Вт. Зарядные устройства GaN доступны в нескольких сериях с разными портами. Эта третья серия имеет два порта USB и два порта для быстрой зарядки Type-C. Корпус этого зарядного устройства имеет размеры 85.6 ? 40.7 ? 37.8 мм и весит около 295 граммов. Головка зарядного устройства Baseus GaN3 Pro изготовлена из материала ПК и обладает хорошей прочностью. Кроме того, в отличие от зарядных устройств предыдущей серии GaN, этот продукт имеет 1,5-метровый кабель, подключенный к вилке, а не напрямую к источнику питания. На этом зарядном устройстве мы видим 4 порта, два из которых - Type-C, а два других - USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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