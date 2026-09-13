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Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand

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Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 1
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 2
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 3
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 4
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 5
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 6
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 7
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 8
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 9
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
80
Выходное напряжение (мин), В
12
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 1
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 2
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 3
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 4
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 5
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 6
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 7
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 8
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 9
  • Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710027
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
80
Выходное напряжение (мин), В
12
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х7
Вес, г.
270

Описание товара Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand

Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand

Отзывы о товаре Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
80
Выходное напряжение (мин), В
12
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводное З.У. Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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