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Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A)

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Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
3000 об/мин
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501928
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
3000
Минимальная скорость вращения, об/мин
3000
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
5 лопостей
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
82

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A)

Комплект вентиляторов Arctic Cooling P8 Value Pack [ACFAN00153A] включает сразу 5 однотипных корпусных кулеров, которые позволят вам оборудовать системный блок эффективной системой отвода избыточного тепла от нагревающихся в процессе работы компонентов. Каждое из представленных в наборе изделий отличается габаритами 80x80 мм и предполагает подключение к порту питания 3-pin. Для присоединения к данному разъему вентилятор получает кабель длиной 400 мм. Снабженные черными каркасами и крыльчатками черного цвета с 5 лопастями корпусные вентиляторы из комплекта Arctic Cooling P8 Value Pack [ACFAN00153A] в процессе работы осуществляют вращение со скоростью 3000 об/мин. Наибольшая шумность каждого такого компонента системы охлаждения системного блока находится на уровне 22.5 дБ. Вместе с набором вентиляторов вам предлагается комплект крепежных винтов, с помощью которых вы сможете осуществить их установку.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
3000
Минимальная скорость вращения, об/мин
3000
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
5 лопостей
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект вентиляторов Arctic Cooling P8 Value Pack [ACFAN00153A] включает сразу 5 однотипных корпусных кулеров, которые позволят вам оборудовать системный блок эффективной системой отвода избыточного тепла от нагревающихся в процессе работы компонентов. Каждое из представленных в наборе изделий отличается габаритами 80x80 мм и предполагает подключение к порту питания 3-pin. Для присоединения к данному разъему вентилятор получает кабель длиной 400 мм. Снабженные черными каркасами и крыльчатками черного цвета с 5 лопастями корпусные вентиляторы из комплекта Arctic Cooling P8 Value Pack [ACFAN00153A] в процессе работы осуществляют вращение со скоростью 3000 об/мин. Наибольшая шумность каждого такого компонента системы охлаждения системного блока находится на уровне 22.5 дБ. Вместе с набором вентиляторов вам предлагается комплект крепежных винтов, с помощью которых вы сможете осуществить их установку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Arctic P8 Value Pack 80x80x25mm Black (ACFAN00153A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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