Стекло для камеры BoraSCO Camera Hybrid Glass для Samsung Galaxy A22/ M22
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%190 руб. 540 руб.
В наличии
Код товара: 498597
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
190 руб. -65%
540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на камеру
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Для смартфонов
Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy M22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
30
Описание товара Стекло для камеры BoraSCO Camera Hybrid Glass для Samsung Galaxy A22/ M22
Гибридное стекло HYBRID GLASS предназанчено для защиты камер Samsung Galaxy A22/ M22 от царапин, толщина 0,2 мм, наличие слоя Antishok, олеофобное покрытие.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Применение
на камеру
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Для смартфонов
Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy M22
Страна производитель
Китай
Гибридное стекло HYBRID GLASS предназанчено для защиты камер Samsung Galaxy A22/ M22 от царапин, толщина 0,2 мм, наличие слоя Antishok, олеофобное покрытие.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Стекло для камеры BoraSCO Camera Hybrid Glass для Samsung Galaxy A22/ M22 - стоимость товара 190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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