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Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&3

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Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 1
Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 2
Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 3
Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 4
Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Консоль
  • Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 1
  • Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 2
  • Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 3
  • Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 4
  • Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&amp;3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496521
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Консоль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&3

DIGITAL DIRECTOR - единственный интерфейс, сертифицированный компанией Apple, который соединяет вашу камеру и iPad чтобы помочь вам управлять всем процессом фото и видео съемки от настройки камеры до публикации ваших фотографий. DIGITAL DIRECTOR идеальный помощник для профессионалов и любителей фотографии и видео, которые хотят сделать свой рабочий процесс более эффективным и интуитивно понятным. DIGITAL DIRECTOR обеспечивает надежное USB соединение между вашими камерой и iPad, и позволяет с помощью специального приложения отслеживать кадр и управлять настройками камеры. Работает с DSLR камерами Canon и Nikon и с вашим iPad mini 3 и iPad mini 2. DIGITAL DIRECTOR оснащен специально разработанным процессором (micro-processor ARM Cortex-A8), который вместе со специальным приложением обеспечивает взаимодействие между iPad и камерой и позволяет управлять протоколами камеры: - можно управлять всеми ключевыми параметрами съемки - передача видеосигнала плавная, надежная и с минимальной задержкой - очень быстрая загрузка фотографий на iPad в высоком разрешении

Отзывы о товаре Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Консоль
Страна производитель
Китай
Описание
DIGITAL DIRECTOR - единственный интерфейс, сертифицированный компанией Apple, который соединяет вашу камеру и iPad чтобы помочь вам управлять всем процессом фото и видео съемки от настройки камеры до публикации ваших фотографий. DIGITAL DIRECTOR идеальный помощник для профессионалов и любителей фотографии и видео, которые хотят сделать свой рабочий процесс более эффективным и интуитивно понятным. DIGITAL DIRECTOR обеспечивает надежное USB соединение между вашими камерой и iPad, и позволяет с помощью специального приложения отслеживать кадр и управлять настройками камеры. Работает с DSLR камерами Canon и Nikon и с вашим iPad mini 3 и iPad mini 2. DIGITAL DIRECTOR оснащен специально разработанным процессором (micro-processor ARM Cortex-A8), который вместе со специальным приложением обеспечивает взаимодействие между iPad и камерой и позволяет управлять протоколами камеры: - можно управлять всеми ключевыми параметрами съемки - передача видеосигнала плавная, надежная и с минимальной задержкой - очень быстрая загрузка фотографий на iPad в высоком разрешении
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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