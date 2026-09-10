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Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535

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Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535 - фото 1
Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535 - фото 1
  • Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361457
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, кг.
1

Описание товара Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535

Редукторный боковой кронштейн для штатива Gitzo. Для позиционирования камеры выше или ниже вершины штатива. Точный редукторный механизм для идеального кадра. Изготовлено из крепкого алюминия. Боковой кронштейн Gitzo является аксессуаром для штатива, который позволяет размещать камеры над или под вершиной штатива в 90-градусном положении, не затрудняя подвижность ног штатива. Он доступен в скользящей и редукторной версиях и включает в себя реверсивный монтажный штифт 1/4 и 3/8. G535 — это редукторная версия, выполненная из прочного алюминия. Для обеспечения оптимальной жесткости выберите боковой кронштейн такого же диаметра, как и внешняя секция штатива.

Отзывы о товаре Колонна горизонтальной установки, редукторная с адаптером Gitzo G535




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Редукторный боковой кронштейн для штатива Gitzo. Для позиционирования камеры выше или ниже вершины штатива. Точный редукторный механизм для идеального кадра. Изготовлено из крепкого алюминия. Боковой кронштейн Gitzo является аксессуаром для штатива, который позволяет размещать камеры над или под вершиной штатива в 90-градусном положении, не затрудняя подвижность ног штатива. Он доступен в скользящей и редукторной версиях и включает в себя реверсивный монтажный штифт 1/4 и 3/8. G535 — это редукторная версия, выполненная из прочного алюминия. Для обеспечения оптимальной жесткости выберите боковой кронштейн такого же диаметра, как и внешняя секция штатива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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