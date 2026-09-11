Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%3 890 руб. 6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494158
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 18 мес.
Комплектация
16 дет, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х7
Вес, кг.
1.43
Описание товара Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565
Набор предоставит вашему малышу огромные возможности для воплощения в жизнь своих фантазий. Используя блоки можно создавать множество разнообразных конструкций по замыслу маленького архитектора. Набор также содержит буклет с примерами. Игра благоприятно влияет на интеллектуальное развитие, логику, математические понятия, мелкую моторику, собственное мышление, эмоциональное благополучие, внимание.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 18 мес.
Комплектация
16 дет, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Набор предоставит вашему малышу огромные возможности для воплощения в жизнь своих фантазий. Используя блоки можно создавать множество разнообразных конструкций по замыслу маленького архитектора. Набор также содержит буклет с примерами. Игра благоприятно влияет на интеллектуальное развитие, логику, математические понятия, мелкую моторику, собственное мышление, эмоциональное благополучие, внимание.
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