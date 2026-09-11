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Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A)

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Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
200-3000 об/мин
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493890
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
200-3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х3
Вес, г.
81

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A)

Кулеры и системы охлаждения Arctic предназначены для обеспечения надежного температурного контроля вашего компьютера, способствуя стабильной работе и продлевая срок службы компонентов. Данная модель включает в себя пять вентиляторов, каждый диаметром 80 мм, что позволяет эффективно распределять воздушные потоки и охлаждать корпус устройства. Благодаря использованию 4-pin коннектора, вентиляторы Arctic обеспечивают плавное управление скоростью вращения, что позволяет оптимизировать производительность и уровень шума в зависимости от нагрузки системы. Это делает их идеальными для пользователей, ищущих баланс между эффективностью и бесшумностью. Вентиляторы Arctic также известны своим качеством сборки и долговечностью. Они выполнены из высококачественных материалов и спроектированы так, чтобы выдерживать продолжительную эксплуатацию даже в сложных условиях. Отличаясь универсальностью и надежностью, кулеры Arctic идеально подойдут для любых типов корпусов, обеспечивая их качественное охлаждение.



Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST Black (ACFAN00154A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
200-3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения Arctic предназначены для обеспечения надежного температурного контроля вашего компьютера, способствуя стабильной работе и продлевая срок службы компонентов. Данная модель включает в себя пять вентиляторов, каждый диаметром 80 мм, что позволяет эффективно распределять воздушные потоки и охлаждать корпус устройства. Благодаря использованию 4-pin коннектора, вентиляторы Arctic обеспечивают плавное управление скоростью вращения, что позволяет оптимизировать производительность и уровень шума в зависимости от нагрузки системы. Это делает их идеальными для пользователей, ищущих баланс между эффективностью и бесшумностью. Вентиляторы Arctic также известны своим качеством сборки и долговечностью. Они выполнены из высококачественных материалов и спроектированы так, чтобы выдерживать продолжительную эксплуатацию даже в сложных условиях. Отличаясь универсальностью и надежностью, кулеры Arctic идеально подойдут для любых типов корпусов, обеспечивая их качественное охлаждение.


Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
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