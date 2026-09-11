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Картридж лазерный Cactus CS-VL7020Y 106R03746 желтый (16500стр.) для Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-VL7020Y 106R03746 желтый (16500стр.) для Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030

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Картридж лазерный Cactus CS-VL7020Y 106R03746 желтый (16500стр.) для Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C7020, C7025, C7030
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489402
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C7020, C7025, C7030
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х8х8
Вес, г.
690

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-VL7020Y 106R03746 желтый (16500стр.) для Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030

Совместимый лазерный картридж предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-VL7020Y 106R03746 желтый (16500стр.) для Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C7020, C7025, C7030
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-VL7020Y 106R03746 желтый (16500стр.) для Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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