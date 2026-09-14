Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/
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Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 489216
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, черный, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х10
Вес, г.
435
Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/
Заправочный набор Cactus для Canon pixma, голубой, пурпурный, желтый, черный, 5x30 мл CS-RK-PG445-CL446 предназначен для заправки струйных картриджей и подходит для принтеров Canon Pixma iP2840, Canon Pixma iP2845, Canon Pixma MG2440, Canon Pixma MG2540, Canon Pixma MG2540S, Canon Pixma MG2555, Canon Pixma MG2555S, Canon Pixma MG2940, Canon Pixma MG2945, Canon Pixma MG3040, Canon Pixma MG3050, Canon Pixma MG3051, Canon Pixma MG3052, Canon Pixma MX494, Canon Pixma TS204, Canon Pixma TS304, Canon Pixma TS3140, Canon Pixma TS3340. В комплект входят все необходимые приспособления для легкой и быстрой заправки. Качественные материалы пигмента предоставят четкий и насыщенный цвет печати.
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Бренд
Тип товара
Картридж
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, черный, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Заправочный набор Cactus для Canon pixma, голубой, пурпурный, желтый, черный, 5x30 мл CS-RK-PG445-CL446 предназначен для заправки струйных картриджей и подходит для принтеров Canon Pixma iP2840, Canon Pixma iP2845, Canon Pixma MG2440, Canon Pixma MG2540, Canon Pixma MG2540S, Canon Pixma MG2555, Canon Pixma MG2555S, Canon Pixma MG2940, Canon Pixma MG2945, Canon Pixma MG3040, Canon Pixma MG3050, Canon Pixma MG3051, Canon Pixma MG3052, Canon Pixma MX494, Canon Pixma TS204, Canon Pixma TS304, Canon Pixma TS3140, Canon Pixma TS3340. В комплект входят все необходимые приспособления для легкой и быстрой заправки. Качественные материалы пигмента предоставят четкий и насыщенный цвет печати.
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Заправочный набор Cactus CS-RK-PG445-CL446 голубой/пурпурный/желтый/черный набор 5x30мл для Canon Pixma MG2440/MG2540/ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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