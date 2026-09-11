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Блок фотобарабана Cactus CS-DR1095 черный ч/б:10000стр. для DCP 1602/1602R, HL 1202/1202R Brother купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок фотобарабана Cactus CS-DR1095 черный ч/б:10000стр. для DCP 1602/1602R, HL 1202/1202R Brother

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Блок фотобарабана Cactus CS-DR1095 черный ч/б:10000стр. для DCP 1602/1602R, HL 1202/1202R Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 1602, 1602R, HL 1202, 1202R
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489188
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 1602, 1602R, HL 1202, 1202R
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
529

Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DR1095 черный ч/б:10000стр. для DCP 1602/1602R, HL 1202/1202R Brother

Совместимый лазерный картридж Cactus предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-DR1095 черный ч/б:10000стр. для DCP 1602/1602R, HL 1202/1202R Brother




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 1602, 1602R, HL 1202, 1202R
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Cactus CS-DR1095 черный ч/б:10000стр. для DCP 1602/1602R, HL 1202/1202R Brother - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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