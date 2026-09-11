Патч-корд Cablexpert UTP 5e 0.5м (PP12-0.5M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%890 руб. 1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486260
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, кг.
11.5
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 0.5м (PP12-0.5M)
Патч-корд от Cablexpert - это коммутационный кабель, который представляет собой часть структурированной кабельной системы, используемой в компьютерных сетях. Данная модель обеспечивает подключение одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Патч-корд от Cablexpert - это коммутационный кабель, который представляет собой часть структурированной кабельной системы, используемой в компьютерных сетях. Данная модель обеспечивает подключение одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала.
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 0.5м (PP12-0.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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