Top.Mail.Ru
Защитное стекло Hybrid Glass для Xiaomi Mi Smart Band 4С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Защитное стекло Hybrid Glass для Xiaomi Mi Smart Band 4С

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Защитное стекло Hybrid Glass для Xiaomi Mi Smart Band 4С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Smart Band 4С
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
210 руб.  540 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 484669
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло Hybrid Glass для Xiaomi Mi Smart Band 4С
210 руб. -61%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Smart Band 4С
Цвет
прозрачный
Особенности
в комплекте - влажая и сухая салфетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло Hybrid Glass для Xiaomi Mi Smart Band 4С

Защитное гибридное стекло BoraSCO имеет толщину 0.2 мм, что позволяет ему быть незаметным и неощутимым на устройстве, обеспечивая, при этом, высокую эффективность защиты экрана. Аксессуар разработан для использования на смарт-часах Xiaomi Mi Smart Band 4C. Особенность изделия в сохранении чувствительности сенсора, поэтому оно не будет мешать комфортному пользованию устройством. Стекло BoraSCO изготавливается из композитного материала, сочетающего ПЭТ и стекловолокно. Это исключает образование сколов и трещин в процессе эксплуатации устройства. Благодаря твердости 9H обеспечивается защита от царапин. Особенность стекла в наличии противоударного силиконового слоя, который выполняет функцию амортизатора, то есть смягчает удары. Для защиты от загрязнений используется олеофобное покрытие, отталкивающее грязь.

Отзывы о товаре Защитное стекло Hybrid Glass для Xiaomi Mi Smart Band 4С




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Smart Band 4С
Цвет
прозрачный
Особенности
в комплекте - влажая и сухая салфетки
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное гибридное стекло BoraSCO имеет толщину 0.2 мм, что позволяет ему быть незаметным и неощутимым на устройстве, обеспечивая, при этом, высокую эффективность защиты экрана. Аксессуар разработан для использования на смарт-часах Xiaomi Mi Smart Band 4C. Особенность изделия в сохранении чувствительности сенсора, поэтому оно не будет мешать комфортному пользованию устройством. Стекло BoraSCO изготавливается из композитного материала, сочетающего ПЭТ и стекловолокно. Это исключает образование сколов и трещин в процессе эксплуатации устройства. Благодаря твердости 9H обеспечивается защита от царапин. Особенность стекла в наличии противоударного силиконового слоя, который выполняет функцию амортизатора, то есть смягчает удары. Для защиты от загрязнений используется олеофобное покрытие, отталкивающее грязь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Hybrid Glass для Xiaomi Mi Smart Band 4С - этот товар вы можете купить по цене 210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...