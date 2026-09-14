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Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex

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Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 1
Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 2
Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 3
Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 4
Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 5
Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 6
Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Материал
композит
Совместимость
для Amazfit T-Rex
Цвет
прозрачный
  • Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 1
  • Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 2
  • Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 3
  • Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 4
  • Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 5
  • Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 6
  • Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
210 руб.  540 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 484655
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex
210 руб. -61%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Материал
композит
Совместимость
для Amazfit T-Rex
Цвет
прозрачный
Особенности
в комплекте - влажая и сухая салфетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex

Hybrid AKSPro - ГИБРИДНОЕ стекло на часы Amazfit T-Rex, Амазфит Т-Рекс это новый уровень защиты! Изготовленное из композитного материала (стекловолокна и ПЭТ), оно совмещает в себе гибкость пленки ПЭТ и превосходит прочностью закаленное стекло (не возникают трещины и сколы по краям). Олеофобное покрытие предотвращает появление следов от пальцев. Зашитное стекло обеспечивает хорошую чувствительность к касанию и не влияет на сенсорный отклик по всей поверхности дисплея. Так же совместимо со всеми ультразвуковыми датчиками отпечатка пальцев, встроенными в экран. Оно идеально прозрачное, не снижает четкость и яркость изображения, не меняет оригинальную цветопередачу экрана. Легкое в установке (полная проклейка поверхности Full Glue). Для сохранения продукта до момента поклейки, поставляется в двух транспортировочных пленках (под синей транспортировочной - нет клея. Клей находиться под прозрачной пленкой с другой стороны).

Отзывы о товаре Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Материал
композит
Совместимость
для Amazfit T-Rex
Цвет
прозрачный
Особенности
в комплекте - влажая и сухая салфетки
Страна производитель
Китай
Описание
Hybrid AKSPro - ГИБРИДНОЕ стекло на часы Amazfit T-Rex, Амазфит Т-Рекс это новый уровень защиты! Изготовленное из композитного материала (стекловолокна и ПЭТ), оно совмещает в себе гибкость пленки ПЭТ и превосходит прочностью закаленное стекло (не возникают трещины и сколы по краям). Олеофобное покрытие предотвращает появление следов от пальцев. Зашитное стекло обеспечивает хорошую чувствительность к касанию и не влияет на сенсорный отклик по всей поверхности дисплея. Так же совместимо со всеми ультразвуковыми датчиками отпечатка пальцев, встроенными в экран. Оно идеально прозрачное, не снижает четкость и яркость изображения, не меняет оригинальную цветопередачу экрана. Легкое в установке (полная проклейка поверхности Full Glue). Для сохранения продукта до момента поклейки, поставляется в двух транспортировочных пленках (под синей транспортировочной - нет клея. Клей находиться под прозрачной пленкой с другой стороны).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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