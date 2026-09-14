Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Watch
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%280 руб. 660 руб.
В наличии
Код товара: 464419
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб. -58%
660 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Watch
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
30
Описание товара Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030
Защищает экран от пыли, грязи и механических повреждений. Легко устанавливается и не требует особого ухода.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитРемешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ0...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитРемешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитРемешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6,...
-
В наличииЦена 280 руб. 660 руб.70 руб. в СплитРемешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ00...
-
В наличииЦена 280 руб. 720 руб.70 руб. в СплитЗащита экрана BoraSCO Armor Pro для Huawei Watch 3 (46 mm) Гляне...
-
В наличииЦена 280 руб. 720 руб.70 руб. в СплитСтекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитРемешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ...
-
В наличииЦена 290 руб. 720 руб.73 руб. в СплитРемешок нейлоновый Red Line для Apple watch – 42-44 mm (S3/S4/S5...
-
В наличииЦена 300 руб. 720 руб.75 руб. в СплитКабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394
-
В наличииЦена 320 руб. 720 руб.80 руб. в СплитРемешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитУниверсальный ремешок из нейлона LYAMBDA VEGA для часов 20 mm DS...
-
В наличииЦена 890 руб. 1 530 руб.223 руб. в СплитУниверсальный силиконовый ремешок LYAMBDA ACRUX для часов 20 mm ...
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Watch
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Защищает экран от пыли, грязи и механических повреждений. Легко устанавливается и не требует особого ухода.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030