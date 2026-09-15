Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%270 руб. 660 руб.
В наличии
Код товара: 533587
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб. -59%
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
30
Описание товара Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178
Ремешок для часов от бренда Red Line — это идеальный аксессуар для вашего Xiaomi Mi Band 6. Изготовленный из высококачественного нейлона, он сочетает в себе стиль и долговечность. Серый цвет придаёт ремешку универсальность и элегантность, благодаря чему он отлично впишется в любой гардероб. Этот ремешок не только подчеркнёт ваш индивидуальный стиль, но и обеспечит максимальный комфорт при ношении благодаря продуманной конструкции и мягкому материалу. Превратите свои умные часы или фитнес-браслет в стильное дополнение вашего образа с аксессуарами от Red Line.
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Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Ремешок для часов от бренда Red Line — это идеальный аксессуар для вашего Xiaomi Mi Band 6. Изготовленный из высококачественного нейлона, он сочетает в себе стиль и долговечность. Серый цвет придаёт ремешку универсальность и элегантность, благодаря чему он отлично впишется в любой гардероб. Этот ремешок не только подчеркнёт ваш индивидуальный стиль, но и обеспечит максимальный комфорт при ношении благодаря продуманной конструкции и мягкому материалу. Превратите свои умные часы или фитнес-браслет в стильное дополнение вашего образа с аксессуарами от Red Line.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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