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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178

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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 1
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 2
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 3
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 4
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый
  • Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 1
  • Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 2
  • Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 3
  • Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 4
  • Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 533587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
30

Описание товара Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178

Ремешок для часов от бренда Red Line — это идеальный аксессуар для вашего Xiaomi Mi Band 6. Изготовленный из высококачественного нейлона, он сочетает в себе стиль и долговечность. Серый цвет придаёт ремешку универсальность и элегантность, благодаря чему он отлично впишется в любой гардероб. Этот ремешок не только подчеркнёт ваш индивидуальный стиль, но и обеспечит максимальный комфорт при ношении благодаря продуманной конструкции и мягкому материалу. Превратите свои умные часы или фитнес-браслет в стильное дополнение вашего образа с аксессуарами от Red Line.

Отзывы о товаре Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Описание
Ремешок для часов от бренда Red Line — это идеальный аксессуар для вашего Xiaomi Mi Band 6. Изготовленный из высококачественного нейлона, он сочетает в себе стиль и долговечность. Серый цвет придаёт ремешку универсальность и элегантность, благодаря чему он отлично впишется в любой гардероб. Этот ремешок не только подчеркнёт ваш индивидуальный стиль, но и обеспечит максимальный комфорт при ношении благодаря продуманной конструкции и мягкому материалу. Превратите свои умные часы или фитнес-браслет в стильное дополнение вашего образа с аксессуарами от Red Line.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 №20 Nylon Grey УТ000025178 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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