Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&White Light фас.Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 1110, LBP 1120 Shot, LBP 22, LBP 250, LBP 350, LBP 5585, LBP 800, LBP 810, LBP P420, Class 1050, 1060, imageClass 1100, Class 2050, 2060, 4000, 4500, 6000, Fax L200, L220, L240, L250, L260, L280, L290, L295, L300, L350, L3500, L360, L4000, L4500, MultiPass L60, MultiPass L6000, Fax L75 Faxphone, Fax L80 Faxphone, Fax L90, 1100, 3200, LBP 210, LBP 220, LBP 310, LBP 320, LBP 460, LBP 465, LBP 660, 3100, 3150, 5L, 6L
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479495
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 1110, LBP 1120 Shot, LBP 22, LBP 250, LBP 350, LBP 5585, LBP 800, LBP 810, LBP P420, Class 1050, 1060, imageClass 1100, Class 2050, 2060, 4000, 4500, 6000, Fax L200, L220, L240, L250, L260, L280, L290, L295, L300, L350, L3500, L360, L4000, L4500, MultiPass L60, MultiPass L6000, Fax L75 Faxphone, Fax L80 Faxphone, Fax L90, 1100, 3200, LBP 210, LBP 220, LBP 310, LBP 320, LBP 460, LBP 465, LBP 660, 3100, 3150, 5L, 6L
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
1.08
Описание товара Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&White Light фас.Россия
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 1110, LBP 1120 Shot, LBP 22, LBP 250, LBP 350, LBP 5585, LBP 800, LBP 810, LBP P420, Class 1050, 1060, imageClass 1100, Class 2050, 2060, 4000, 4500, 6000, Fax L200, L220, L240, L250, L260, L280, L290, L295, L300, L350, L3500, L360, L4000, L4500, MultiPass L60, MultiPass L6000, Fax L75 Faxphone, Fax L80 Faxphone, Fax L90, 1100, 3200, LBP 210, LBP 220, LBP 310, LBP 320, LBP 460, LBP 465, LBP 660, 3100, 3150, 5L, 6L
Страна производитель
Китай
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung
Тонер для картриджей C4092A/C3906A, FX-3/EP-22/EP-A (фл. 1кг) Black&White Light фас.Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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