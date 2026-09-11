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Контейнер с голубыми чернилами Epson для L6550/L6570/L6580/ L15150/L15160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Контейнер с голубыми чернилами Epson для L6550/L6570/L6580/ L15150/L15160

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Контейнер с голубыми чернилами Epson для L6550/L6570/L6580/ L15150/L15160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479322
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L6550, L6570, L6580, L15150, L15160
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х6
Вес, г.
67

Описание товара Контейнер с голубыми чернилами Epson для L6550/L6570/L6580/ L15150/L15160

Оригинальный контейнер с чернилами Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Контейнер с голубыми чернилами Epson для L6550/L6570/L6580/ L15150/L15160




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L6550, L6570, L6580, L15150, L15160
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный контейнер с чернилами Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контейнер с голубыми чернилами Epson для L6550/L6570/L6580/ L15150/L15160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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