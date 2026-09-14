Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%290 руб. 630 руб.
В наличии
Код товара: 477046
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб. -54%
630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чернила
Поддерживаемые модели принтеров
L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L362, L366, L456, L550, L555, L566, L1300
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
150
Описание товара Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300
Чернила Cactus t6643 для Epson l100/l110/l120/l132/l200/l210/l222/l300/l312 пурпурный, 100 мл CS-EPT6643 предназначены для использования в принтерах Epson L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L382, L386, L456, L486, L550, L555, L566, L605, L655, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070, L362, L364, L366. Чернила обеспечивают высокое качество изображения, а также яркие и насыщенные цвета на напечатанных документах или фотографиях. Чернила изготовлены из качественных материалов, которые не навредят печатному устройству. Цвет чернил - пурпурный.
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Бренд
Тип товара
Чернила
Поддерживаемые модели принтеров
L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L362, L366, L456, L550, L555, L566, L1300
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Россия
Чернила Cactus t6643 для Epson l100/l110/l120/l132/l200/l210/l222/l300/l312 пурпурный, 100 мл CS-EPT6643 предназначены для использования в принтерах Epson L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L382, L386, L456, L486, L550, L555, L566, L605, L655, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070, L362, L364, L366. Чернила обеспечивают высокое качество изображения, а также яркие и насыщенные цвета на напечатанных документах или фотографиях. Чернила изготовлены из качественных материалов, которые не навредят печатному устройству. Цвет чернил - пурпурный.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT6643B пурпурный100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300