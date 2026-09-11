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Картридж струйный Cactus CS-PFI120Y желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/TM-205/TM-300/TM-305 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-PFI120Y желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/TM-205/TM-300/TM-305

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Картридж струйный Cactus CS-PFI120Y желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/TM-205/TM-300/TM-305
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476958
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
TM-200, TM-205, TM-300, TM-305
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х5
Вес, г.
240

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PFI120Y желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/TM-205/TM-300/TM-305

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PFI120Y желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/TM-205/TM-300/TM-305




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
TM-200, TM-205, TM-300, TM-305
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-PFI120Y желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/TM-205/TM-300/TM-305 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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