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Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M

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Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото 1
Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото 2
Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото 3
Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
  • Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото 1
  • Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото 2
  • Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото 3
  • Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467783
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Характеристики

Бренд
TV-COM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
VGA
Разъемы
VGA (штекер) - VGA (штекер)
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
800

Описание товара Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M

Кабель соединительный SVGA15M-SVGA15M служит подключения монитора, телевизора, видео проектора и другого устройства , отображающего видеосигнал к видео карте системного блока компьютера или другого устройства, генерирующего видеосигнал. Кабель поддерживает интерфейсы: VGA 640x480, SVGA 800x600, SXGA 1280x1024, QXGA 2048x1536 и др. Фильтры служат для уменьшения помех.

Отзывы о товаре Кабель соединительный SVGA (15M/M) 10m 2 фильтра TV-COM QCG120H-10M




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Характеристики
Бренд
TV-COM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
VGA
Разъемы
VGA (штекер) - VGA (штекер)
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель соединительный SVGA15M-SVGA15M служит подключения монитора, телевизора, видео проектора и другого устройства , отображающего видеосигнал к видео карте системного блока компьютера или другого устройства, генерирующего видеосигнал. Кабель поддерживает интерфейсы: VGA 640x480, SVGA 800x600, SXGA 1280x1024, QXGA 2048x1536 и др. Фильтры служат для уменьшения помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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