Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 7.5m (CG150S-7.5M)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
7.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 646712
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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620 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х5
Вес, г.
410
Описание товара Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 7.5m (CG150S-7.5M)
Кабель TV-COM Видео длиной 7,5 метров — это надежное и качественное решение для подключения видеоаппаратуры. Он обеспечивает стабильную передачу сигнала, минимизируя потери качества изображения. Кабель изготовлен из прочных материалов, что гарантирует его долговечность и устойчивость к износу. Продукция бренда TV-COM знаменита своим высоким качеством, что делает этот кабель отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества. Независимо от того, подключаете ли вы телевизор, проектор или другую технику, этот кабель обеспечит вам четкое и стабильное изображение. Используйте его для надежного соединения ваших устройств.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель TV-COM Видео длиной 7,5 метров — это надежное и качественное решение для подключения видеоаппаратуры. Он обеспечивает стабильную передачу сигнала, минимизируя потери качества изображения. Кабель изготовлен из прочных материалов, что гарантирует его долговечность и устойчивость к износу. Продукция бренда TV-COM знаменита своим высоким качеством, что делает этот кабель отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества. Независимо от того, подключаете ли вы телевизор, проектор или другую технику, этот кабель обеспечит вам четкое и стабильное изображение. Используйте его для надежного соединения ваших устройств.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель TV-COM HDMI19M to HDMI19M, V1.4+3D, 7.5m (CG150S-7.5M) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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