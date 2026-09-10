Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, капсулы
Объём резервуара для воды
0.8
Объем резервуара для кофе
0.8
Цвет
черный, серебристый
Мощность
1450 Вт
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422089
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3 В 1: УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОФЕВАРКА - РАБОТАЕТ С БОЛЬШИНСТВОМ КАПСУЛ, А ТАКЖЕ С МОЛОТЫМ КОФЕ. Возможность готовить одинарный и двойной объем кофе. Съемные насадки для капсул. Съемный фильтр для молотого кофе.
Таймер
нет
Автоотключение
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х19
Вес, кг.
4
Описание товара Кофеварка капельная Polaris PCM 2020 3-in-1 капсулы/молотый/зерновой
Кофеварка Polaris PCM 2020 3-in-1 017018 используется для приготовления кофе. Устройство рассчитано на использование как молотого кофе, так и капсул с кофе Nespresso и Dolce-Gusto, для чего в комплекте поставляются съемные насадки для капсул и фильтр для молотого кофе. Также конструкцией предусмотрен удобный контейнер для сбора использованных капсул.
Прибор оснащен надежной помпой с давлением 20 бар, произведенной в Италии. Кофеварка выполнена из высококачественной нержавеющей стали высокой прочности.
Панель управления оснащена кнопками с подсветкой для удобства использования. Готовность к работе составляет всего 30 секунд.
3 В 1: УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОФЕВАРКА - РАБОТАЕТ С БОЛЬШИНСТВОМ КАПСУЛ, А ТАКЖЕ С МОЛОТЫМ КОФЕ. Возможность готовить одинарный и двойной объем кофе. Съемные насадки для капсул. Съемный фильтр для молотого кофе.
Таймер
нет
Автоотключение
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка Polaris PCM 2020 3-in-1 017018 используется для приготовления кофе. Устройство рассчитано на использование как молотого кофе, так и капсул с кофе Nespresso и Dolce-Gusto, для чего в комплекте поставляются съемные насадки для капсул и фильтр для молотого кофе. Также конструкцией предусмотрен удобный контейнер для сбора использованных капсул.
Прибор оснащен надежной помпой с давлением 20 бар, произведенной в Италии. Кофеварка выполнена из высококачественной нержавеющей стали высокой прочности.
Панель управления оснащена кнопками с подсветкой для удобства использования. Готовность к работе составляет всего 30 секунд.
Кофеварка капельная Polaris PCM 2020 3-in-1 капсулы/молотый/зерновой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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