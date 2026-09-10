Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый
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Характеристики
Описание товара Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый
Кофеварка Starwind STD0611 белыйБлагодаря вкусному и ароматному кофе, приготовленному в капельной кофеварке STARWIND STD0611, каждое ваше утро будет бодрым и позитивным. Даная модель максимально проста в эксплуатации, потому не требуются навыки профессионального бариста, а с приготовлением справится даже подросток или пожилой человек.Корпус кофеварки ставинд изготовлен из пластика белого цвета, классической формы для данного вида прибора. Тип нагревателя воды в резервуаре используется бойлер. Принцип работы прост: в специальную емкость засыпается любой вид молотого кофе, какой вы предпочитаете без особых требований по сорту и заливаете воду в резервуар, далее требуется всего лишь включить прибор и процесс приготовления вкусного бодрящего напитка будет запущен. Готовый напиток попадает в специальный кофейник, а в случае, если у вас нет возможности сразу его выпить, то включается функция подогрева, что позволяет поддерживать готовый кофе в горячем состоянии. Особенности модели STARWIND STD0611:• Достаточный объем резервуара и кофейника для приготовления 10 чашек эспрессо – по 0,6 литра;• Длинный сетевой кабель 0,7 м, позволяющий свободно разместить прибор на столешнице, недалеко от розетки;• Небольшой вес 0,8 кг и компактные габариты 14x25x18.5 см;• Наличие противокапельной системы предотвращает загрязнение прибора и разбрызгивание напитка по столу;• Функция подогрева готового кофе;• Наглядная индикация уровня воды в резервуаре.Воду для приготовления лучше использовать очищенную, что позволит продлить срок эксплуатации и не испортит нагревательную систему накипью.
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