Top.Mail.Ru
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 1
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 2
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 3
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 4
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 5
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 6
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 7
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 8
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 9
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 10
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 11
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 12
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 13
Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
белый
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 1
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 2
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 3
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 4
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 5
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 6
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 7
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 8
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 9
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 10
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 11
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 12
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 13
  • Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408442
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
белый
Длина сетевого шнура
70
Мощность
600 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Функции и особенности
Функция автоподогрева после заверешения приготовления
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х14
Вес, кг.
1.4

Описание товара Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый

Кофеварка Starwind STD0611 белыйБлагодаря вкусному и ароматному кофе, приготовленному в капельной кофеварке STARWIND STD0611, каждое ваше утро будет бодрым и позитивным. Даная модель максимально проста в эксплуатации, потому не требуются навыки профессионального бариста, а с приготовлением справится даже подросток или пожилой человек.Корпус кофеварки ставинд изготовлен из пластика белого цвета, классической формы для данного вида прибора. Тип нагревателя воды в резервуаре используется бойлер. Принцип работы прост: в специальную емкость засыпается любой вид молотого кофе, какой вы предпочитаете без особых требований по сорту и заливаете воду в резервуар, далее требуется всего лишь включить прибор и процесс приготовления вкусного бодрящего напитка будет запущен. Готовый напиток попадает в специальный кофейник, а в случае, если у вас нет возможности сразу его выпить, то включается функция подогрева, что позволяет поддерживать готовый кофе в горячем состоянии. Особенности модели STARWIND STD0611:• Достаточный объем резервуара и кофейника для приготовления 10 чашек эспрессо – по 0,6 литра;• Длинный сетевой кабель 0,7 м, позволяющий свободно разместить прибор на столешнице, недалеко от розетки;• Небольшой вес 0,8 кг и компактные габариты 14x25x18.5 см;• Наличие противокапельной системы предотвращает загрязнение прибора и разбрызгивание напитка по столу;• Функция подогрева готового кофе;• Наглядная индикация уровня воды в резервуаре.Воду для приготовления лучше использовать очищенную, что позволит продлить срок эксплуатации и не испортит нагревательную систему накипью.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
белый
Длина сетевого шнура
70
Мощность
600 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Развернуть
Функции и особенности
Функция автоподогрева после заверешения приготовления
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка Starwind STD0611 белыйБлагодаря вкусному и ароматному кофе, приготовленному в капельной кофеварке STARWIND STD0611, каждое ваше утро будет бодрым и позитивным. Даная модель максимально проста в эксплуатации, потому не требуются навыки профессионального бариста, а с приготовлением справится даже подросток или пожилой человек.Корпус кофеварки ставинд изготовлен из пластика белого цвета, классической формы для данного вида прибора. Тип нагревателя воды в резервуаре используется бойлер. Принцип работы прост: в специальную емкость засыпается любой вид молотого кофе, какой вы предпочитаете без особых требований по сорту и заливаете воду в резервуар, далее требуется всего лишь включить прибор и процесс приготовления вкусного бодрящего напитка будет запущен. Готовый напиток попадает в специальный кофейник, а в случае, если у вас нет возможности сразу его выпить, то включается функция подогрева, что позволяет поддерживать готовый кофе в горячем состоянии. Особенности модели STARWIND STD0611:• Достаточный объем резервуара и кофейника для приготовления 10 чашек эспрессо – по 0,6 литра;• Длинный сетевой кабель 0,7 м, позволяющий свободно разместить прибор на столешнице, недалеко от розетки;• Небольшой вес 0,8 кг и компактные габариты 14x25x18.5 см;• Наличие противокапельной системы предотвращает загрязнение прибора и разбрызгивание напитка по столу;• Функция подогрева готового кофе;• Наглядная индикация уровня воды в резервуаре.Воду для приготовления лучше использовать очищенную, что позволит продлить срок эксплуатации и не испортит нагревательную систему накипью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка капельная Starwind STD0611 600Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...