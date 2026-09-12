Кофеварка капельная Vitek VT-8386 630Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.75
Объем резервуара для кофе
0.75
Цвет
черный
Мощность
630 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703410
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.75
Объем резервуара для кофе
0.75
Цвет
черный
Мощность
630 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
противокапельная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х17
Вес, кг.
1.41
Описание товара Кофеварка капельная Vitek VT-8386 630Вт черный
Капельная кофеварка VITEK создана для тех, кто предпочитает классику — напиток из молотого кофе. Компактный и легкий корпус весом всего 1,4 кг не займет много места на кухне, а резервуар на 0,75 литра идеально подходит для небольших компаний или семейных завтраков. Механическое управление делает пользование аппаратом максимально простым и понятным. Многоразовый нейлоновый фильтр экономит силы и время: его легко промыть и использовать снова. Капельная кофеварка VITEK — ваш личный бариста для уютных домашних ритуалов.
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Бренд
Тип товара
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.75
Объем резервуара для кофе
0.75
Цвет
черный
Мощность
630 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
противокапельная система
Страна производитель
Китай
Капельная кофеварка VITEK создана для тех, кто предпочитает классику — напиток из молотого кофе. Компактный и легкий корпус весом всего 1,4 кг не займет много места на кухне, а резервуар на 0,75 литра идеально подходит для небольших компаний или семейных завтраков. Механическое управление делает пользование аппаратом максимально простым и понятным. Многоразовый нейлоновый фильтр экономит силы и время: его легко промыть и использовать снова. Капельная кофеварка VITEK — ваш личный бариста для уютных домашних ритуалов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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