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Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0)

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Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0) - фото 1
Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0) - фото 2
Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
1.5
Цвет
черный, красный
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
  • Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0) - фото 1
  • Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0) - фото 2
  • Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714038
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
1.5
Цвет
черный, красный
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х19
Вес, кг.
2.65

Описание товара Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0)

Представьте себе начало дня, когда аромат свежесваренного кофе мягко разливается по кухне, обещая заряд бодрости и прекрасное настроение. Кофеварка Ariete 1396 — это именно тот надежный помощник, который превратит ваше утро в маленький ежедневный ритуал наслаждения. Благодаря своему элегантному дизайну и передовым технологиям, она не просто готовит напиток, а создает идеальную чашку кофе, которая точно соответствует вашим предпочтениям. Это капельная кофеварка с электронным управлением, что выводит процесс приготовления на новый уровень комфорта и контроля. Вам больше не нужно гадать о времени или настройках — умный интерфейс берет все на себя. Просто засыпьте молотый кофе в постоянный фильтр, налейте воду, и всего одним нажатием кнопки вы запустите процесс. Мощность устройства составляет 900 Вт, что гарантирует быстрое нагревание воды и оптимальную экстракцию кофе, раскрывая весь букет его вкуса и аромата без лишнего ожидания. Одной из ключевых особенностей модели является удобный и информативный дисплей. Он наглядно отображает все этапы работы, позволяя вам всегда быть в курсе, сколько времени осталось до готовности напитка. Больше не придется заглядывать внутрь или приподнимать крышку — прозрачный индикатор уровня воды всегда показывает ее количество в резервуаре. Это простое, но гениальное решение помогает легко контролировать объем и готовить ровно столько кофе, сколько вам необходимо. Объем кофейника в 1.5 литра идеально подходит как для большой семьи, так и для офиса. Вы можете приготовить несколько чашек за один раз, чтобы хватило всем. А когда гости неожиданно заглянули на огонек, вы будете уверены, что сможете быстро и без суеты угостить их прекрасным горячим кофе. После того как кофе готов, противокапельная система не позволит упасть ни одной лишней капле на стол или подставку. Вы можете сразу же разливать напиток по чашкам, не дожидаясь окончания цикла, и ваша кухня останется абсолютно чистой. Использование постоянного фильтра делает процесс еще более экономичным и экологичным. Вам больше не нужно постоянно покупать и менять бумажные фильтры. Это не только бережет ваш бюджет, но и заботится об окружающей среде, сокращая количество отходов. Просто ополосните фильтр после использования, и он снова готов к работе. Кофеварка Ariete 1396 — это симбиоз стиля, функциональности и простоты. Она создана для тех, кто ценит свое время и не готов идти на компромиссы в качестве любимого напитка. Это не просто прибор, а ваш персональный бариста, который каждый день дарит вам моменты удовольствия и заряд энергии для новых свершений. Позвольте себе просыпаться с идеальным кофе, и ваш день будет начинаться именно так, как вы того заслуживаете.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139600AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
1.5
Цвет
черный, красный
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе начало дня, когда аромат свежесваренного кофе мягко разливается по кухне, обещая заряд бодрости и прекрасное настроение. Кофеварка Ariete 1396 — это именно тот надежный помощник, который превратит ваше утро в маленький ежедневный ритуал наслаждения. Благодаря своему элегантному дизайну и передовым технологиям, она не просто готовит напиток, а создает идеальную чашку кофе, которая точно соответствует вашим предпочтениям. Это капельная кофеварка с электронным управлением, что выводит процесс приготовления на новый уровень комфорта и контроля. Вам больше не нужно гадать о времени или настройках — умный интерфейс берет все на себя. Просто засыпьте молотый кофе в постоянный фильтр, налейте воду, и всего одним нажатием кнопки вы запустите процесс. Мощность устройства составляет 900 Вт, что гарантирует быстрое нагревание воды и оптимальную экстракцию кофе, раскрывая весь букет его вкуса и аромата без лишнего ожидания. Одной из ключевых особенностей модели является удобный и информативный дисплей. Он наглядно отображает все этапы работы, позволяя вам всегда быть в курсе, сколько времени осталось до готовности напитка. Больше не придется заглядывать внутрь или приподнимать крышку — прозрачный индикатор уровня воды всегда показывает ее количество в резервуаре. Это простое, но гениальное решение помогает легко контролировать объем и готовить ровно столько кофе, сколько вам необходимо. Объем кофейника в 1.5 литра идеально подходит как для большой семьи, так и для офиса. Вы можете приготовить несколько чашек за один раз, чтобы хватило всем. А когда гости неожиданно заглянули на огонек, вы будете уверены, что сможете быстро и без суеты угостить их прекрасным горячим кофе. После того как кофе готов, противокапельная система не позволит упасть ни одной лишней капле на стол или подставку. Вы можете сразу же разливать напиток по чашкам, не дожидаясь окончания цикла, и ваша кухня останется абсолютно чистой. Использование постоянного фильтра делает процесс еще более экономичным и экологичным. Вам больше не нужно постоянно покупать и менять бумажные фильтры. Это не только бережет ваш бюджет, но и заботится об окружающей среде, сокращая количество отходов. Просто ополосните фильтр после использования, и он снова готов к работе. Кофеварка Ariete 1396 — это симбиоз стиля, функциональности и простоты. Она создана для тех, кто ценит свое время и не готов идти на компромиссы в качестве любимого напитка. Это не просто прибор, а ваш персональный бариста, который каждый день дарит вам моменты удовольствия и заряд энергии для новых свершений. Позвольте себе просыпаться с идеальным кофе, и ваш день будет начинаться именно так, как вы того заслуживаете.
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