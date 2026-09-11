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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782

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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 1
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 2
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 3
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 4
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 5
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 6
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 7
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Основной цвет
черный
Мощность
1050 Вт
Управление
электронное
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 1
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 2
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 3
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 4
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 5
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 6
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 7
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584715
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Объем
1.2 л
Прочее
мерная шкала
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Мощность
1050 Вт
Дисплей
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
автозапуск
Таймер
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х23
Вес, кг.
3.75

Описание товара Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782

Капельная кофемашина Kitfort КТ-782 готовит ароматный кофе одним нажатием кнопки. Кофемашина предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Встроенная кофемолка автоматически измельчит кофейные зерна сразу в фильтре. Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. В комплекте идёт мерная ложка. У кофемашины КТ-782 есть LED-дисплей с понятными обозначениями всех программ. Вы можете видеть текущее время на часах на дисплее. Кофемашина оборудована противокапельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофемашины. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. По окончании приготовления напитка кофемашина перейдет в режим подогрева. Платформа, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 30 мин, затем кофемашина выключится. Звуковой сигнал известит вас об окончании работы платформы с подогревом. Резервуар для воды емкостью 1, 2 л позволяет за один раз приготовить кофе на 6 больших (по 200 мл) или 10 маленьких (по 120 мл) чашек. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось. Больше не придется вставать на 20 мин раньше, чтобы успеть сделать кофе. Установите время автозапуска, и к моменту, когда прозвенит будильник, вас будет ждать свежезаваренный кофе. Резервуар для воды на 1, 2 л оснащен мерной шкалой.

Отзывы о товаре Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Объем
1.2 л
Прочее
мерная шкала
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Мощность
1050 Вт
Дисплей
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
автозапуск
Таймер
да
Развернуть
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофемашина Kitfort КТ-782 готовит ароматный кофе одним нажатием кнопки. Кофемашина предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Встроенная кофемолка автоматически измельчит кофейные зерна сразу в фильтре. Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. В комплекте идёт мерная ложка. У кофемашины КТ-782 есть LED-дисплей с понятными обозначениями всех программ. Вы можете видеть текущее время на часах на дисплее. Кофемашина оборудована противокапельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофемашины. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. По окончании приготовления напитка кофемашина перейдет в режим подогрева. Платформа, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 30 мин, затем кофемашина выключится. Звуковой сигнал известит вас об окончании работы платформы с подогревом. Резервуар для воды емкостью 1, 2 л позволяет за один раз приготовить кофе на 6 больших (по 200 мл) или 10 маленьких (по 120 мл) чашек. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось. Больше не придется вставать на 20 мин раньше, чтобы успеть сделать кофе. Установите время автозапуска, и к моменту, когда прозвенит будильник, вас будет ждать свежезаваренный кофе. Резервуар для воды на 1, 2 л оснащен мерной шкалой.
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Доставка
Отзывы


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