Кофеварка капельная Kitfort КТ-7488
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
зеленый
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690293
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Дополнительный цвет
черный
Объем
600 мл
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
зеленый
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
потивокапельная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х24
Вес, кг.
3.75
Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7488
Кофеварка Кемекс КТ-7488 приготовит кофе всего за несколько минут. Напиток получается крепкий с насыщенным вкусом и ароматом! Кофеварка компактная и простая в использовании. Она идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или на даче. В капельной кофеварке вода доводится до температуры 80–90 °С, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. Кофеварка оснащена многоразовым металлическим фильтром, который удобно мыть и использовать снова.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Дополнительный цвет
черный
Объем
600 мл
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
зеленый
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
потивокапельная система
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Страна производитель
Китай
Кофеварка Кемекс КТ-7488 приготовит кофе всего за несколько минут. Напиток получается крепкий с насыщенным вкусом и ароматом! Кофеварка компактная и простая в использовании. Она идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или на даче. В капельной кофеварке вода доводится до температуры 80–90 °С, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. Кофеварка оснащена многоразовым металлическим фильтром, который удобно мыть и использовать снова.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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