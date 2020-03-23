Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
зерновой/молотый
Мощность
1050 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 178436
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Описание товара Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705
Кофеварка Kitfort KT-705 капельного типа обладает симпатичным черно-серебристым корпусом из пластика. Представленная модель предназначена для приготовления кофе молотого и зернового. С зернами мастерски справляется встроенная в Kitfort KT-705 кофемолка. Объем емкости для кофе достигает 1.5 л, что позволяет приготовить бодрящий напиток на большую компанию. Управляется представленная модель при помощи встроенного дисплея и таймера. Устройство имеет также плиту автоподогрева, что позволяет до 30 минут держать температуру свежеприготовленного напитка. Опция подогрева чашек разогреет их перед наливанием горячего напитка. Длина шнура Kitfort KT-705 в 0.98 м позволяет разместить устройство так, как комфортно пользователю.
Отзывы о товаре Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705
Анастасия
Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала ее себе на день рождения, варит очень крепкий кофе. Легкая в управлении, все интуитивно понятно. Смотрится на кухне очень красиво и солидно. Удобный контейнер для зернового кофе. Очень удобная функция отложенного старта.
Недостатки:
Сильно шумит во время помола кофе, но не критично.
Юлия
Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала мужу в подарок на 23 февраля, он очень довольный. Заказ делала 21.02, а 22 со мной уже связался курьер и доставил товар. Доставка при этом была бесплатная, что очень порадовало. Поставив кофеварку на кухню, сразу стали её тестировать. Очень простая настройка, даже не понадобилась инструкция. Советую всем, не пожалеете!
Недостатки:
Не нашла)
Комментарий:
Отличная капельная кофеварка теперь по утрам будет нас радовать отличным кофе)
Кофеварка Kitfort KT-705 капельного типа обладает симпатичным черно-серебристым корпусом из пластика. Представленная модель предназначена для приготовления кофе молотого и зернового. С зернами мастерски справляется встроенная в Kitfort KT-705 кофемолка. Объем емкости для кофе достигает 1.5 л, что позволяет приготовить бодрящий напиток на большую компанию. Управляется представленная модель при помощи встроенного дисплея и таймера. Устройство имеет также плиту автоподогрева, что позволяет до 30 минут держать температуру свежеприготовленного напитка. Опция подогрева чашек разогреет их перед наливанием горячего напитка. Длина шнура Kitfort KT-705 в 0.98 м позволяет разместить устройство так, как комфортно пользователю.
Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала ее себе на день рождения, варит очень крепкий кофе. Легкая в управлении, все интуитивно понятно. Смотрится на кухне очень красиво и солидно. Удобный контейнер для зернового кофе. Очень удобная функция отложенного старта.
Недостатки:
Сильно шумит во время помола кофе, но не критично.
Юлия
Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала мужу в подарок на 23 февраля, он очень довольный. Заказ делала 21.02, а 22 со мной уже связался курьер и доставил товар. Доставка при этом была бесплатная, что очень порадовало. Поставив кофеварку на кухню, сразу стали её тестировать. Очень простая настройка, даже не понадобилась инструкция. Советую всем, не пожалеете!
Недостатки:
Не нашла)
Комментарий:
Отличная капельная кофеварка теперь по утрам будет нас радовать отличным кофе)
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705
Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала ее себе на день рождения, варит очень крепкий кофе. Легкая в управлении, все интуитивно понятно. Смотрится на кухне очень красиво и солидно. Удобный контейнер для зернового кофе. Очень удобная функция отложенного старта.
Недостатки:
Сильно шумит во время помола кофе, но не критично.
Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала мужу в подарок на 23 февраля, он очень довольный. Заказ делала 21.02, а 22 со мной уже связался курьер и доставил товар. Доставка при этом была бесплатная, что очень порадовало. Поставив кофеварку на кухню, сразу стали её тестировать. Очень простая настройка, даже не понадобилась инструкция. Советую всем, не пожалеете!
Недостатки:
Не нашла)
Комментарий:
Отличная капельная кофеварка теперь по утрам будет нас радовать отличным кофе)