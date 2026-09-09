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Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU матовая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU матовая сталь

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Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 1
Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 2
Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 3
Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 4
Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 5
Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 6
Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 7
Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капельные кофеварки
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 1
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 2
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 3
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 4
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 5
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 6
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 7
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324929
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Капельные кофеварки
Размеры в упаковке, см
43х33х29
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU матовая сталь

Эта капельная кофемашина с корпусом из матовой нержавеющей стали выполнена в стиле 50-х годов прошлого века. Лаконичное оформление корпуса, вместительная емкость для воды объемом 1,4 литра, удобный стеклянный кувшин на 10 чашек кофе делают модель желанной покупкой. Индикатор уровня воды, расположенный справа, покажет, когда нужно будет произвести дозаправку, а при помощи небольшого рычажка в нижней части можно регулировать параметры таймера.Приятный бонус — индикация, сообщающая о необходимости очистки от накипи. Таймер кофемашине нужен для программирования — можно установить время, когда вы хотите получить свой кофе. Многие используют модель в качестве своеобразного будильника. Кстати, у нее есть достаточно громкий звуковой сигнал. Для того, чтобы хозяевам не приходилось постоянно протирать кофемашину, у нее есть cистема против капель. Кофе поступает только тогда, когда кувшин установлен в рабочее положение. Особо стоит отметить дополнительные функции - 4 чашки (позволяет получить точно отмеренную порцию кофе на четверых), Aroma (регулировка крепости кофе), поддержание тепла (20 минут с момента приготовления).

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU матовая сталь




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Капельные кофеварки
Описание
Эта капельная кофемашина с корпусом из матовой нержавеющей стали выполнена в стиле 50-х годов прошлого века. Лаконичное оформление корпуса, вместительная емкость для воды объемом 1,4 литра, удобный стеклянный кувшин на 10 чашек кофе делают модель желанной покупкой. Индикатор уровня воды, расположенный справа, покажет, когда нужно будет произвести дозаправку, а при помощи небольшого рычажка в нижней части можно регулировать параметры таймера.Приятный бонус — индикация, сообщающая о необходимости очистки от накипи. Таймер кофемашине нужен для программирования — можно установить время, когда вы хотите получить свой кофе. Многие используют модель в качестве своеобразного будильника. Кстати, у нее есть достаточно громкий звуковой сигнал. Для того, чтобы хозяевам не приходилось постоянно протирать кофемашину, у нее есть cистема против капель. Кофе поступает только тогда, когда кувшин установлен в рабочее положение. Особо стоит отметить дополнительные функции - 4 чашки (позволяет получить точно отмеренную порцию кофе на четверых), Aroma (регулировка крепости кофе), поддержание тепла (20 минут с момента приготовления).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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