Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU матовая сталь
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Характеристики
Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02SSEU матовая сталь
Эта капельная кофемашина с корпусом из матовой нержавеющей стали выполнена в стиле 50-х годов прошлого века. Лаконичное оформление корпуса, вместительная емкость для воды объемом 1,4 литра, удобный стеклянный кувшин на 10 чашек кофе делают модель желанной покупкой. Индикатор уровня воды, расположенный справа, покажет, когда нужно будет произвести дозаправку, а при помощи небольшого рычажка в нижней части можно регулировать параметры таймера.Приятный бонус — индикация, сообщающая о необходимости очистки от накипи. Таймер кофемашине нужен для программирования — можно установить время, когда вы хотите получить свой кофе. Многие используют модель в качестве своеобразного будильника. Кстати, у нее есть достаточно громкий звуковой сигнал. Для того, чтобы хозяевам не приходилось постоянно протирать кофемашину, у нее есть cистема против капель. Кофе поступает только тогда, когда кувшин установлен в рабочее положение. Особо стоит отметить дополнительные функции - 4 чашки (позволяет получить точно отмеренную порцию кофе на четверых), Aroma (регулировка крепости кофе), поддержание тепла (20 минут с момента приготовления).
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