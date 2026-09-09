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Характеристики
Тип товара
Капельные кофеварки
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
пастельный голубой
Мощность
1050 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324957
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противокапельная система, индикация уровня воды, нескользящие ножки, функция Aroma (регулировка крепости кофе): легкий или интенсивный, функция 4 чашки, автоматический старт в установленное время, регулировка времени старта, автоматическое поддержание тепла в течение 20 минут, регулировка жесткости воды, световой индикатор очистки от накипи
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х29
Вес, кг.
5.5
Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02PBEU пастельный голубой
Эта кофемашина выделяется даже среди оригинальных моделей Smeg ее пастельный голубой цвет будет особенно хорошо смотреться в интерьерах в стиле прованс. Модель мощностью 1050 Вт имеет резервуар воды на 1,4 литра, удобную панель управления с часами и LED-дисплеем. Одной заправки резервуара достаточно для приготовления десяти стандартных чашек кофе. Кофемашина не умеет самостоятельно определять степень помола для регулировки крепости напитка, но вы можете воспользоваться функцией Aroma и выбрать подходящий вариант — от слабого до крепкого. После приготовления система управления может поддерживать кофе горячим на протяжении 20 минут. У модели имеется многоразовый фильтр с ручкой, а также мерная ложка для молотого кофе. Есть и cистема против капель, которая избавит вас от лишней уборки. А теперь — самое приятное: вы можете не только отложить время старта, но и запрограммировать приготовление любимого напитка на определенное время, а также воспользоваться функцией 4 чашки. Если вы хотите сделать идеальный подарок любителю кофе, эта модель точно подойдет.
противокапельная система, индикация уровня воды, нескользящие ножки, функция Aroma (регулировка крепости кофе): легкий или интенсивный, функция 4 чашки, автоматический старт в установленное время, регулировка времени старта, автоматическое поддержание тепла в течение 20 минут, регулировка жесткости воды, световой индикатор очистки от накипи
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Эта кофемашина выделяется даже среди оригинальных моделей Smeg ее пастельный голубой цвет будет особенно хорошо смотреться в интерьерах в стиле прованс. Модель мощностью 1050 Вт имеет резервуар воды на 1,4 литра, удобную панель управления с часами и LED-дисплеем. Одной заправки резервуара достаточно для приготовления десяти стандартных чашек кофе. Кофемашина не умеет самостоятельно определять степень помола для регулировки крепости напитка, но вы можете воспользоваться функцией Aroma и выбрать подходящий вариант — от слабого до крепкого. После приготовления система управления может поддерживать кофе горячим на протяжении 20 минут. У модели имеется многоразовый фильтр с ручкой, а также мерная ложка для молотого кофе. Есть и cистема против капель, которая избавит вас от лишней уборки. А теперь — самое приятное: вы можете не только отложить время старта, но и запрограммировать приготовление любимого напитка на определенное время, а также воспользоваться функцией 4 чашки. Если вы хотите сделать идеальный подарок любителю кофе, эта модель точно подойдет.
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