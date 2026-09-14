Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.7
Объем резервуара для кофе
1.2
Цвет
красный
Мощность
1100 Вт
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730743
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подогрев чашек / кофейника / 40 минут /самоочисткадисплейтаймер приготовления / 24 часа
Таймер
да
Автоотключение
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х25
Вес, кг.
4.4
Описание товара Кофеварка капельная KitchenAid 5KCM1209EER красный
Создавайте идеальный кофе с полнофункциональной капельной кофеваркой. Вкусный кофе теперь доступен 24 часа в сутки.
Особенности:
Оцените 100% вкуса
Исключительный вкус гарантирует уникальная спиральная головка с 29 отверстиями. Она обеспечивает насыщенный вкус кофейных зерен.
Хватит гадать!
Легко отмеряйте нужное количество зерен благодаря шкале дозировки на многоразовом фильтре и отметкам на резервуаре для воды. Вам больше не придется мерить «на глазок».
Готова к работе днем и ночью
Управляйте процессом с планировщиком на 24 часа и простым ЖК-дисплеем. Никаких сложных меню, все интуитивно понятно.
Крепкий настолько, насколько это нужно
Выберите нужный уровень крепости с регулятором крепости кофе. Всего одной кнопкой вы сможете сделать кофе под ваше утреннее настроение.
Больше не нужно ждать
Хотите чашечку кофе прямо сейчас? Действуйте! Функция «Приостановить и слить» позволяет снять графин и налить чашку кофе до завершения варки.
Разный кофе для работы и отдыха
Благодаря возможности одновременной настройки двух автоматических программ вы можете выбрать два вида кофе — для загруженных рабочих дней и для расслабления на выходных.
Вкус под ваше настроение
Проснулись в бодром расположении духа? Или встали не с той ноги? Неважно, ведь наша капельная кофеварка приготовит именно то, что вам нужно. Вы можете выбрать крепость, а система равномерного распыления воды на кофейные зерна обеспечит точное соответствие вкуса.
подогрев чашек / кофейника / 40 минут /самоочисткадисплейтаймер приготовления / 24 часа
Таймер
да
Автоотключение
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Создавайте идеальный кофе с полнофункциональной капельной кофеваркой. Вкусный кофе теперь доступен 24 часа в сутки.
Особенности:
Оцените 100% вкуса
Исключительный вкус гарантирует уникальная спиральная головка с 29 отверстиями. Она обеспечивает насыщенный вкус кофейных зерен.
Хватит гадать!
Легко отмеряйте нужное количество зерен благодаря шкале дозировки на многоразовом фильтре и отметкам на резервуаре для воды. Вам больше не придется мерить «на глазок».
Готова к работе днем и ночью
Управляйте процессом с планировщиком на 24 часа и простым ЖК-дисплеем. Никаких сложных меню, все интуитивно понятно.
Крепкий настолько, насколько это нужно
Выберите нужный уровень крепости с регулятором крепости кофе. Всего одной кнопкой вы сможете сделать кофе под ваше утреннее настроение.
Больше не нужно ждать
Хотите чашечку кофе прямо сейчас? Действуйте! Функция «Приостановить и слить» позволяет снять графин и налить чашку кофе до завершения варки.
Разный кофе для работы и отдыха
Благодаря возможности одновременной настройки двух автоматических программ вы можете выбрать два вида кофе — для загруженных рабочих дней и для расслабления на выходных.
Вкус под ваше настроение
Проснулись в бодром расположении духа? Или встали не с той ноги? Неважно, ведь наша капельная кофеварка приготовит именно то, что вам нужно. Вы можете выбрать крепость, а система равномерного распыления воды на кофейные зерна обеспечит точное соответствие вкуса.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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