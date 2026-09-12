Кофеварка капельная Kitfort КТ-7317
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.42
Объем резервуара для кофе
0.45
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657945
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.42
Объем резервуара для кофе
0.45
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
750 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Функции и особенности
вместимость фильтра до 20 г молотого кофе
Плита автоподогрева
нет
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Размеры в упаковке, см
26х19х15
Вес, кг.
1.15
Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7317
Капельная кофеварка Kitfort КТ-7317 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне. Многоразовый фильтр вмещает до 20 грамм кофе. Термокружка выполнена из нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не даст вам обжечься или выронить из рук термокружку. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.42
Объем резервуара для кофе
0.45
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
750 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Функции и особенности
вместимость фильтра до 20 г молотого кофе
Плита автоподогрева
нет
Развернуть
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Капельная кофеварка Kitfort КТ-7317 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне. Многоразовый фильтр вмещает до 20 грамм кофе. Термокружка выполнена из нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не даст вам обжечься или выронить из рук термокружку. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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