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Кофеварка капельная 1394 (00M139401AR0), белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка капельная 1394 (00M139401AR0), белая

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Кофеварка капельная 1394 (00M139401AR0), белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
1.2
Цвет
белый
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714050
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
1.2
Цвет
белый
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х19
Вес, кг.
2.19

Описание товара Кофеварка капельная 1394 (00M139401AR0), белая

Кофеварка Ariete 1394 – это современное и удобное устройство, которое позволит вам наслаждаться ароматным кофе каждый день. Стильный дизайн и продуманная функциональность делают эту модель отличным выбором для дома или офиса. Благодаря электронному управлению и интуитивно понятным настройкам приготовление любимого напитка становится простым и приятным процессом. Эта капельная кофеварка рассчитана на использование молотого кофе, что открывает широкие возможности для экспериментов с разными сортами и степенями обжарки. Мощность 900 Вт обеспечивает быстрое закипание воды и равномерное проливание через фильтр, благодаря чему кофе получается насыщенным и богатым вкусом. Объем кофейника – 1.2 литра – идеально подходит для компании из нескольких человек, а также для тех, кто предпочитает наслаждаться несколькими чашками в течение дня. Одной из ключевых особенностей Ariete 1394 является плита автоподогрева, которая поддерживает температуру напитка на оптимальном уровне после приготовления. Это особенно удобно, если вы не планируете пить кофе сразу или хотите сохранить его теплым для гостей. Индикатор уровня воды на корпусе позволяет легко контролировать количество залитой жидкости, исключая ошибки и переливы. Безопасность и удобство использования – важные преимущества этой модели. Функция автоотключения срабатывает после окончания приготовления, что не только экономит электроэнергию, но и предотвращает перегрев устройства. Противокапельная система исключает протекание кофе при наливании, благодаря чему рабочая поверхность остается чистой, а процесс сервировки – аккуратным. Корпус кофеварки выполнен из прочного пластика, который устойчив к нагреву и механическим воздействиям. Компактные размеры и эргономичная форма позволяют удобно разместить устройство даже на небольшой кухне. Легкость ухода – еще один плюс: съемные элементы можно без труда промыть под проточной водой или в посудомоечной машине. Кофеварка Ariete 1394 – это отличное сочетание функциональности, надежности и стиля. Она подойдет как для ценителей классического американо, так и для тех, кто ценит удобство и простоту в повседневном использовании. С этой моделью вы сможете легко готовить вкусный кофе, радуя себя и своих близких бодрящим ароматом и безупречным вкусом каждое утро. Если вы ищете практичное и качественное устройство по доступной цене, эта кофеварка станет идеальным выбором. Она проста в эксплуатации, долговечна и обладает всеми необходимыми функциями для комфортного приготовления кофе. Наслаждайтесь любимым напитком без лишних хлопот с Ariete 1394!

Отзывы о товаре Кофеварка капельная 1394 (00M139401AR0), белая




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
1.2
Цвет
белый
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка Ariete 1394 – это современное и удобное устройство, которое позволит вам наслаждаться ароматным кофе каждый день. Стильный дизайн и продуманная функциональность делают эту модель отличным выбором для дома или офиса. Благодаря электронному управлению и интуитивно понятным настройкам приготовление любимого напитка становится простым и приятным процессом. Эта капельная кофеварка рассчитана на использование молотого кофе, что открывает широкие возможности для экспериментов с разными сортами и степенями обжарки. Мощность 900 Вт обеспечивает быстрое закипание воды и равномерное проливание через фильтр, благодаря чему кофе получается насыщенным и богатым вкусом. Объем кофейника – 1.2 литра – идеально подходит для компании из нескольких человек, а также для тех, кто предпочитает наслаждаться несколькими чашками в течение дня. Одной из ключевых особенностей Ariete 1394 является плита автоподогрева, которая поддерживает температуру напитка на оптимальном уровне после приготовления. Это особенно удобно, если вы не планируете пить кофе сразу или хотите сохранить его теплым для гостей. Индикатор уровня воды на корпусе позволяет легко контролировать количество залитой жидкости, исключая ошибки и переливы. Безопасность и удобство использования – важные преимущества этой модели. Функция автоотключения срабатывает после окончания приготовления, что не только экономит электроэнергию, но и предотвращает перегрев устройства. Противокапельная система исключает протекание кофе при наливании, благодаря чему рабочая поверхность остается чистой, а процесс сервировки – аккуратным. Корпус кофеварки выполнен из прочного пластика, который устойчив к нагреву и механическим воздействиям. Компактные размеры и эргономичная форма позволяют удобно разместить устройство даже на небольшой кухне. Легкость ухода – еще один плюс: съемные элементы можно без труда промыть под проточной водой или в посудомоечной машине. Кофеварка Ariete 1394 – это отличное сочетание функциональности, надежности и стиля. Она подойдет как для ценителей классического американо, так и для тех, кто ценит удобство и простоту в повседневном использовании. С этой моделью вы сможете легко готовить вкусный кофе, радуя себя и своих близких бодрящим ароматом и безупречным вкусом каждое утро. Если вы ищете практичное и качественное устройство по доступной цене, эта кофеварка станет идеальным выбором. Она проста в эксплуатации, долговечна и обладает всеми необходимыми функциями для комфортного приготовления кофе. Наслаждайтесь любимым напитком без лишних хлопот с Ariete 1394!
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