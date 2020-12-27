Кофеварка капельная Kitfort КТ-715
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Мощность
1000 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 183788
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Дополнительный цвет
серебро
Объем
1.25 л
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Длина сетевого шнура
70
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Функции и особенности
стеклянный кофейник, индикатор работы
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х19
Вес, кг.
1.6
Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-715
Капельная кофеварка Kitfort КТ-715 готовит ароматный кофе и управляется всего одной кнопкой. В капельной кофеварке вода доводится до температуры 85-95 оС, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Дополнительный цвет
серебро
Объем
1.25 л
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Длина сетевого шнура
70
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
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Функции и особенности
стеклянный кофейник, индикатор работы
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Капельная кофеварка Kitfort КТ-715 готовит ароматный кофе и управляется всего одной кнопкой. В капельной кофеварке вода доводится до температуры 85-95 оС, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится.
Достоинства:
Вода нагревается моментально. Многоразовый фильтр отмывается от кофе отлично. Есть функция подогрева кофе. Дизайн отменный, смотрится здорово, кухня приобрела "новый оттенок".
Недостатки:
Как я понял, она не отключается автоматически, когда кофе сварится, сразу переходит в режим подогрева. Нужно поглядывать, пора ли кофе пить
Комментарий:
Получила кофеварку в подарок, ранее варила кофе в турке и разница, безусловно, разительная. Мне очень нравится. Ранее не была любителем кофе, но теперь с такой обновкой обязательно стану кофеманом.
Достоинства:
Быстро нагревается, хороший дизайн, легко чистить, многоразовый фильтр, стеклянная колба, подогрев колбы, компактность, нет запаха пластмассы
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
Используем всей семьёй эту кофеварку в течение 2 недель. Получается очень вкусный, насыщенный кофе. После употребления напитка очень легко чистить фильтр и колбу. Кофеварка сделана очень достойно, качественно. Хороший продукт, который стоит своих денег. Рекомендую!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-715
Достоинства:
Вода нагревается моментально. Многоразовый фильтр отмывается от кофе отлично. Есть функция подогрева кофе. Дизайн отменный, смотрится здорово, кухня приобрела "новый оттенок".
Недостатки:
Как я понял, она не отключается автоматически, когда кофе сварится, сразу переходит в режим подогрева. Нужно поглядывать, пора ли кофе пить
Комментарий:
Получила кофеварку в подарок, ранее варила кофе в турке и разница, безусловно, разительная. Мне очень нравится. Ранее не была любителем кофе, но теперь с такой обновкой обязательно стану кофеманом.
Достоинства:
Быстро нагревается, хороший дизайн, легко чистить, многоразовый фильтр, стеклянная колба, подогрев колбы, компактность, нет запаха пластмассы
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
Используем всей семьёй эту кофеварку в течение 2 недель. Получается очень вкусный, насыщенный кофе. После употребления напитка очень легко чистить фильтр и колбу. Кофеварка сделана очень достойно, качественно. Хороший продукт, который стоит своих денег. Рекомендую!