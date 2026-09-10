Кофеварка капельная 2 в 1 Kitfort КТ-759
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки капельного типа
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Мощность
700 Вт
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418483
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварки капельного типа
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Мощность
700 Вт
Дисплей
нет
Управление
электронное
Функции и особенности
Конструкция «2 в 1»
Встроенная кофемолка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х22
Вес, кг.
1.7
Описание товара Кофеварка капельная 2 в 1 Kitfort КТ-759
В капельной кофеварке Kitfort КТ-759 вода доводится до t 80-90 °С, далее медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. Конструкция «2 в 1» позволяет снять воронку с фильтром и приготовить кофе методом «Пуровер». Простое управление. Подогреваемая платформа.Благодаря платформе с подогревом, после приготовления кофе кофеварка перейдёт в режим подогрева в течение 40 мин, затем автоматически выключится. Управление осуществляется посредством одной кнопки включения, которая оснащена встроенным индикатором работы.
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Бренд
Тип товара
Кофеварки капельного типа
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Мощность
700 Вт
Дисплей
нет
Управление
электронное
Функции и особенности
Конструкция «2 в 1»
Встроенная кофемолка
нет
Страна производитель
Китай
В капельной кофеварке Kitfort КТ-759 вода доводится до t 80-90 °С, далее медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. Конструкция «2 в 1» позволяет снять воронку с фильтром и приготовить кофе методом «Пуровер». Простое управление. Подогреваемая платформа.Благодаря платформе с подогревом, после приготовления кофе кофеварка перейдёт в режим подогрева в течение 40 мин, затем автоматически выключится. Управление осуществляется посредством одной кнопки включения, которая оснащена встроенным индикатором работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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