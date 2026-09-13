Кофеварка капельная Vitek VT-1503 900Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
1.2
Цвет
черный
Мощность
900 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704153
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
1.2
Цвет
черный
Мощность
900 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
потивокапельная система
Таймер
нет
Автоотключение
нет
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х17
Вес, кг.
1.82
Описание товара Кофеварка капельная Vitek VT-1503 900Вт черный
Кофеварка капельная, тип кофе: молотый, мощность 900 Вт, кофейник стеклянный, объем кофейника 1.2 л.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
1.2
Цвет
черный
Мощность
900 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
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Функции и особенности
потивокапельная система
Таймер
нет
Автоотключение
нет
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Страна производитель
Китай
Кофеварка капельная, тип кофе: молотый, мощность 900 Вт, кофейник стеклянный, объем кофейника 1.2 л.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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