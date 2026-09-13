Top.Mail.Ru
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 1
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 2
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 3
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 4
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 5
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 6
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 7
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 8
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 9
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 10
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 11
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 12
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 13
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 14
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.8
Цвет
черный
Мощность
900 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 1
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 2
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 3
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 4
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 5
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 6
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 7
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 8
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 9
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 10
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 11
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 12
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 13
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 14
  • Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.8
Цвет
черный
Мощность
900 Вт
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х23
Вес, кг.
2.69

Описание товара Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная

Подарите себе радость утреннего кофе с капельной кофеваркой SONNEN CM1095. Эта стильная и компактная кофеварка электрическая станет вашим надежным помощником на кухне, позволяя готовить ароматные напитки с минимальными усилиями. С мощностью 900 Вт, вы сможете наслаждаться бодрящим кофе всего за несколько минут. Объем 1,8 литра позволяет приготовить до 14 чашек любимого напитка, что идеально подходит для семьи или офиса. Многоразовый нейлоновый фильтр легко моется, что делает кофеварку практичным аксессуаром для кухни. Прозрачный резервуар дает возможность контролировать уровень кофе, а функция подогрева сохранит ваш кофе горячим до 40 минут, после чего устройство автоматически отключится.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.8
Цвет
черный
Мощность
900 Вт
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Подарите себе радость утреннего кофе с капельной кофеваркой SONNEN CM1095. Эта стильная и компактная кофеварка электрическая станет вашим надежным помощником на кухне, позволяя готовить ароматные напитки с минимальными усилиями. С мощностью 900 Вт, вы сможете наслаждаться бодрящим кофе всего за несколько минут. Объем 1,8 литра позволяет приготовить до 14 чашек любимого напитка, что идеально подходит для семьи или офиса. Многоразовый нейлоновый фильтр легко моется, что делает кофеварку практичным аксессуаром для кухни. Прозрачный резервуар дает возможность контролировать уровень кофе, а функция подогрева сохранит ваш кофе горячим до 40 минут, после чего устройство автоматически отключится.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...