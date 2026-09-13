Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.8
Цвет
черный
Мощность
900 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Подарите себе радость утреннего кофе с капельной кофеваркой SONNEN CM1095. Эта стильная и компактная кофеварка электрическая станет вашим надежным помощником на кухне, позволяя готовить ароматные напитки с минимальными усилиями. С мощностью 900 Вт, вы сможете наслаждаться бодрящим кофе всего за несколько минут.
Объем 1,8 литра позволяет приготовить до 14 чашек любимого напитка, что идеально подходит для семьи или офиса. Многоразовый нейлоновый фильтр легко моется, что делает кофеварку практичным аксессуаром для кухни. Прозрачный резервуар дает возможность контролировать уровень кофе, а функция подогрева сохранит ваш кофе горячим до 40 минут, после чего устройство автоматически отключится.
Подарите себе радость утреннего кофе с капельной кофеваркой SONNEN CM1095. Эта стильная и компактная кофеварка электрическая станет вашим надежным помощником на кухне, позволяя готовить ароматные напитки с минимальными усилиями. С мощностью 900 Вт, вы сможете наслаждаться бодрящим кофе всего за несколько минут.
Объем 1,8 литра позволяет приготовить до 14 чашек любимого напитка, что идеально подходит для семьи или офиса. Многоразовый нейлоновый фильтр легко моется, что делает кофеварку практичным аксессуаром для кухни. Прозрачный резервуар дает возможность контролировать уровень кофе, а функция подогрева сохранит ваш кофе горячим до 40 минут, после чего устройство автоматически отключится.
Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка капельная Sonnen CM1095, 900Вт, объем 1,8л, подогрев кофе, черная