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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316

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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 1
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 2
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 3
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 4
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 5
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 6
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 7
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 8
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 9
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 10
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 11
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 12
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 13
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 14
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
коричневый
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 1
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 2
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 3
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 4
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 5
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 6
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 7
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 8
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 9
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 10
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 11
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 12
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 13
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 14
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657944
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка капельная
Дополнительный цвет
серебро
Объем
420 мл
Прочее
термокружка в комплекте
Серия
Kitfort КТ-7316
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Основной цвет
коричневый
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
вместимость фильтра до 20 г молотого кофе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
1.32

Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316

Капельная кофеварка КТ-7316 готовит ароматный чёрный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за один раз на одну-три чашки. Многоразовый фильтр вмещает около 20 гр. кофе. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Когда кофеварка работает, горит индикатор кнопки «Вкл/Выкл». Кофеварка отключается автоматически через 7 минут после включения. В кофеварке вода доводится до температуры 80-90 °С, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Многоразовый фильтр позволяет заваривать кофе неограниченное количество раз. Резервуар для воды вмещает до 420 мл воды. Кофеварка КТ-7316 обладает компактным размером и украсит любую кухню! Угостить гостей чашкой горячего кофе или взять любимый напиток с собой по пути на работуx Выбирать вам! Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не даёт вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-7316




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка капельная
Дополнительный цвет
серебро
Объем
420 мл
Прочее
термокружка в комплекте
Серия
Kitfort КТ-7316
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Основной цвет
коричневый
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
750 Вт
Развернуть
Управление
механическое
Функции и особенности
вместимость фильтра до 20 г молотого кофе
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка КТ-7316 готовит ароматный чёрный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за один раз на одну-три чашки. Многоразовый фильтр вмещает около 20 гр. кофе. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Когда кофеварка работает, горит индикатор кнопки «Вкл/Выкл». Кофеварка отключается автоматически через 7 минут после включения. В кофеварке вода доводится до температуры 80-90 °С, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Многоразовый фильтр позволяет заваривать кофе неограниченное количество раз. Резервуар для воды вмещает до 420 мл воды. Кофеварка КТ-7316 обладает компактным размером и украсит любую кухню! Угостить гостей чашкой горячего кофе или взять любимый напиток с собой по пути на работуx Выбирать вам! Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не даёт вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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