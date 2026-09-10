Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White
LDNIO SC4407 — сетевой фильтр удлинитель на 2 метра. Оборудован четырьмя универсальными электророзетками и четырьмя разъёмами USB. Сетевой удлинитель — необходимая вещь практически в любой квартире или доме. Он легко и быстро решает проблему с недостатком розеток в одном конкретной локации, будь то компьютерное рабочее место или кухня с различными видами техники. Главные особенности сетевого фильтра удлинителя LDNIO SC4407. Возможность подключать электроприборы с разными типами вилок: Америка — Тип A / Тип B (два вертикальных плоских штырька), Европа — Тип C (два круглых штырька), Англия — Тип G (три больших плоских контакта, расположенных треугольником). Разъём USB с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, с максимальной выходной мощностью 18 Вт. Если у вас есть смартфоны с поддержкой данного стандарта, то вы сразу почувствуете разницу в скорости зарядки аккумулятора. Каждый раз вы будете тратить на пополнение энергии, как минимум, на 40% меньше времени, чем при использовании обычной зарядки. Три одинаковых USB разъёма 5В c автоматическим распределением зарядного тока, вплоть до 3.1А (максимум). Медные контакты с высоким показателем проводимости выгодно отличаются длительным сроком службы.
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