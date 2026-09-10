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Машина-экскаватор на ДУ в коробке QH22-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина-экскаватор на ДУ в коробке QH22-5

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Машина-экскаватор на ДУ в коробке QH22-5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 100 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399335
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
38х18х10
Вес, г.
540

Описание товара Машина-экскаватор на ДУ в коробке QH22-5

Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики.

Отзывы о товаре Машина-экскаватор на ДУ в коробке QH22-5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина-экскаватор на ДУ в коробке QH22-5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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