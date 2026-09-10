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Автомобиль инерционный "Воин ДЕФОРМ №2" (свет,звук) 79527 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль инерционный "Воин ДЕФОРМ №2" (свет,звук) 79527

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Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 1
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 2
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 3
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 4
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 5
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 6
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 7
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 8
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 9
Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 1
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 2
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 3
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 4
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 5
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 6
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 7
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 8
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 9
  • Автомобиль инерционный &quot;Воин ДЕФОРМ №2&quot; (свет,звук) 79527 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
910 руб.  1 683 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399167
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х10
Вес, г.
208

Описание товара Автомобиль инерционный "Воин ДЕФОРМ №2" (свет,звук) 79527

Инерционная коллекция транспорта «Воин ДЕФОРМ» от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, а также выполнена из качественных материалов. Все модели оснащены инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеют звуковые и световые эффекты. Особенностью данной серии является функция трансформации при столкновении (появляется робот). Автомобиль инерционный «Воин ДЕФОРМ» № 2 представлен в двух ярких цветах: красно-чёрном и сине-голубом. Ребёнок сможет собрать собственный автопарк с коллекцией машинок «Воин ДЕФОРМ» от фабрики «Полесье»! Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Автомобиль инерционный "Воин ДЕФОРМ №2" (свет,звук) 79527




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Инерционная коллекция транспорта «Воин ДЕФОРМ» от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, а также выполнена из качественных материалов. Все модели оснащены инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеют звуковые и световые эффекты. Особенностью данной серии является функция трансформации при столкновении (появляется робот). Автомобиль инерционный «Воин ДЕФОРМ» № 2 представлен в двух ярких цветах: красно-чёрном и сине-голубом. Ребёнок сможет собрать собственный автопарк с коллекцией машинок «Воин ДЕФОРМ» от фабрики «Полесье»! Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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