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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
910 руб.
1 683
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399167
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Описание товара Автомобиль инерционный "Воин ДЕФОРМ №2" (свет,звук) 79527
Инерционная коллекция транспорта «Воин ДЕФОРМ» от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, а также выполнена из качественных материалов. Все модели оснащены инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеют звуковые и световые эффекты. Особенностью данной серии является функция трансформации при столкновении (появляется робот). Автомобиль инерционный «Воин ДЕФОРМ» № 2 представлен в двух ярких цветах: красно-чёрном и сине-голубом. Ребёнок сможет собрать собственный автопарк с коллекцией машинок «Воин ДЕФОРМ» от фабрики «Полесье»! Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Инерционная коллекция транспорта «Воин ДЕФОРМ» от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, а также выполнена из качественных материалов. Все модели оснащены инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеют звуковые и световые эффекты. Особенностью данной серии является функция трансформации при столкновении (появляется робот). Автомобиль инерционный «Воин ДЕФОРМ» № 2 представлен в двух ярких цветах: красно-чёрном и сине-голубом. Ребёнок сможет собрать собственный автопарк с коллекцией машинок «Воин ДЕФОРМ» от фабрики «Полесье»! Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Автомобиль инерционный "Воин ДЕФОРМ №2" (свет,звук) 79527 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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