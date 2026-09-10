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Автомобиль коммунальный "Престиж"№2 73211 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль коммунальный "Престиж"№2 73211

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Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 1
Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 2
Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 3
Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 4
Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 5
Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 1
  • Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 2
  • Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 3
  • Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 4
  • Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 5
  • Автомобиль коммунальный &quot;Престиж&quot;№2 73211 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 030 руб.  2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399080
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х23х17
Вес, кг.
1.12

Описание товара Автомобиль коммунальный "Престиж"№2 73211

Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения.

Отзывы о товаре Автомобиль коммунальный "Престиж"№2 73211




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобиль коммунальный "Престиж"№2 73211 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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